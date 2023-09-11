Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что дальше уже можно двигаться в сторону Донецкого аэропорта.
Кстати "Придется начинать сначала": оккупанты жалуются из-за успехов ВСУ в Опытном
Какие проблемы у россиян с Опытном
Полковник запаса рассказал, что захватчики неделю назад пытались с севера обойти Авдеевку в районе Красногоровки. Скопили там достаточное количество сил и средств, пытались продвинуться на запад, окружая Авдеевку. Но эту группу накрыла наша артиллерия и "успокоила" россиян.
Он отметил, что тем временем наши части создали некую бронегруппу и провели достаточно мощную операцию к югу от Авдеевки в сторону Донецка и Донецкого аэропорта (ДАП). Зашли на часть Опытного и сейчас там закрепляемся.
По его словам, поскольку у нас там лучшие позиции за счет перепада высот со стороны Авдеевки, то движение перспективно – дальше уже можно направляться в сторону аэропорта.
И у россиян там очень большие проблемы подхода к Опытному,
– заметил Свитан.
Ведь, объяснил он, со стороны ДАП оккупантам не подойти – там ровная поверхность, которая хорошо нами простреливается, поэтому им практически нереально проскочить. Враг сейчас может только с запада как-то подходить к Опытному. Но мы будем останавливать его благодаря группам, которые закрепляются в Опытном.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Успехи ВСУ под Бахмутом
Свитан заявил, что большая часть Клещеевки и Андреевки контролируется украинскими войсками. Возможно, там еще несколько улиц удерживают оккупанты, но это потому, что они оттуда не могут выйти.
Любое движение останавливается нашей артиллерией. Поэтому в ближайшее время российские части, попавшие в такое оперативное окружение, будут уничтожены или взяты в плен,
– подчеркнул полковник запаса.
Это, по словам военного эксперта, происходит в районе Клещеевки и Андреевки. А всеобщее движение сейчас идет в сторону Горловки.
Война в Украине: последние новости
- Украинские защитники заняли часть Опытного Донецкой области в результате штурмовых действий и имеют частичный успех в Новомайорском районе. Впрочем, отметили в Минобороны, ситуация очень изменчива.
- Наши воины продолжают мощное контрнаступление. Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сейчас на Бахмутском направлении уже освобождено 49 квадратных километров. В то же время на Юге за прошедшую неделю ВСУ деоккупировали 1,5 квадратных километра.
- Враг пытался вернуть утраченные позиции в Херсонской области, атакуя из воды и маневрируя среди островов вдоль оккупированного левого берега. Однако ВСУ не допустили этого. К тому же, наши воины уничтожили 6 вражеских катеров в дельте Днепра.