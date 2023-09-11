Про це у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що далі вже можна прямувати в бік Донецького аеропорту.

До речі "Доведеться починати спочатку": окупанти бідкаються через успіхи ЗСУ в Опитному

Які проблеми у росіян щодо Опитного

Полковник запасу розповів, що загарбники тиждень тому намагалися з півночі обійти Авдіївку в районі Красногорівки. Скупчили там достатню кількість сил та засобів, намагалися просунутися на захід, оточуючи Авдіївку. Та цю групу накрила наша артилерія й "заспокоїла" росіян.

Він зазначив, що в цей час наші частини створили таку собі бронегрупу і здійснили доволі потужну операцію на південь від Авдіївки у бік Донецька й Донецького аеропорту (ДАП). Зайшли на частину Опитного і зараз там закріплюємося.

За його словами, оскільки у нас там кращі позиції завдяки перепаду висот з боку Авдіївки, то рух перспективний – далі вже можна прямувати в бік аеропорту.

І у росіян там дуже великі проблеми підходу до Опитного,

– зауважив Світан.

Адже, пояснив він, з боку ДАП окупантам не підійти – там рівна поверхня, яка добре нами прострілюється, тож їм практично нереально проскочити. Ворог зараз може лише із заходу якось підходити до Опитного. Та ми зупинятимемо його завдяки групам, які закріплюються в Опитному.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Успіхи ЗСУ під Бахмутом

Світан заявив, що більша частина Кліщіївки та Андріївки контролюється українськими військами. Можливо, там ще декілька вулиць утримують окупанти, але це через те, що вони звідти не можуть вийти.

Будь-який рух зупиняється нашою артилерією. Тому найближчим часом російські частини, які потрапили в таке оперативне оточення, будуть знищені або взяті у полон,

– наголосив полковник запасу.

Це, за словами військового експерта, відбувається в районі Кліщіївки та Андріївки. А загальний рух зараз іде в бік Горлівки.

Війна в Україні: останні новини