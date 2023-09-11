У російських пропагандистів почалась паніка через успіхи української армії у Опитному на Донеччині. Вони вже почали бідкатися, що втратили результати "багатомісячних зусиль" на цьому напрямку, передає 24 Канал.
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Росіяни думають про "поганий розклад"
Один із російських пропагандистів зазначив, що українські війська "знову" потіснили росіян. За словами автора повідомлення, українські військові застосували тактику малих груп.
Зміни на карті є, бої перейшли в Опитне,
– констатував він.
Пропагандист також зазначив, що російські джерела вже повідомляють про втрату населеного пункту.
Росіяни бідкаються, що ЗСУ мали успіх біля Опитного / Скриншот із телеграм-каналів
"За поганого розкладу, втрачено результати багатомісячних зусиль з "виколупування" противника на ключовій ділянці, що безпосередньо примикає до Донецька. Доводиться все починати спочатку", – засмутився росіянин.
ЗСУ мали успіх у Опитному
- Українські військові звільнили частину Опитного на Донеччині. Успіхи захисників на цій ділянці фронту посприяють майбутньому просуванню. Селище лежить за 2–3 кілометри від Донецького аеропорту. Повне звільнення населеного пункту відкриє шлях до цього важливого об'єкта.
- Хоча Опитне окупували лише 11 листопада 2022 року, воно потрапило до зони бойових дій ще в серпні 2014-го. До початку війни селище вважали елітною околицею Донецька з населенням понад 855 осіб. Станом на серпень 2019 року там лишилось 38 людей.
- Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що звільнення Опитного свідчить про ослаблення оборони росіян. Тобто, українські військові тепер можуть прорвати будь-яку ділянку фронту.