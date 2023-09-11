У российских пропагандистов началась паника из-за успехи украинской армии в Опросном в Донецкой области. Они уже начали жаловаться, что потеряли результаты "многомесячных усилий" на этом направлении. 24 Канал.

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Россияне думают о "плохом раскладе"

Один из российских пропагандистов отметил, что украинские войска "опять" потеснили россиян. По словам автора сообщения, украинские военные применили тактику малых групп.

Изменения на карте есть, бои перешли в Опросное,

– констатировал он.

Пропагандист также отметил, что российские источники уже сообщают о потере населённого пункта.



Россияне жалуются, что ВСУ имели успех у Опросного / Скриншот из телеграмм-каналов

"По плохому расписанию, утрачены результаты многомесячных усилий по "выковыриванию" противника на ключевом участке, непосредственно примыкающем к Донецку. Приходится все начинать сначала", - расстроился россиянин.

ВСУ имели успех в Опросном