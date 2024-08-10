Есть ли ВСУ в Порозе губернатор Белгородщины провел опрос среди местных, которые покинули село

Утром 10 августа появилось видео, на котором воины ВСУ якобы сообщают, что зашли в село Пороз, что на Белгородщине. Этот населенный пункт расположен на расстоянии почти 3 километров от границы.

РосСМИ писали, что ВСУ якобы зашли в село под прикрытием артиллерии. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

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Что говорит Гладков

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не знает, что происходит у него в регионе. В поисках "истины" чиновник пошел спрашивать местных жителей села Пороз, которые покинули дома сегодня и нашли убежище в селе Дунайка.

По словам чиновника, жители Пороза не видели украинских диверсантов и не слышали стрельбы.

По словам Гладкова, в селе, которое закрыто из-за введенного режима КТО, могут оставаться около 10 человек.

При ухудшении оперативной обстановки власти рассмотрят возможность эвакуации жителей Дунайки. На данный момент из села вывезли детей.

Гладков разговаривает с порозовцами: смотрите видео

К слову, ночью 10 августа российские власти ввели режим контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях.