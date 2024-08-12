Курщины недостаточно: что нужно, чтобы элиты Кремля устранили Путина

Украина официально подтвердила операцию в Курской области, которая продолжается уже с утра 6 августа. Владимир Зеленский отметил, что она станет "финалом для Путина".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что сегодня кремлевская элита очень боится своего диктатора. Страх перед ним даже больше, чем последствия от того, что он делает.

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Могут ли устранить Путина

После показательной казни Евгения Пригожина, глава Кремля восстановил более строгий контроль за территориями, которые ему принадлежит. Более того, он пытался посеять страх среди российских элит.

"Путин делал это через убийство Пригожина, посадки десятка генералов. Он внушает своему окружению сильный страх, поэтому его очень боятся", – заметил Яковенко.

Где расположена Курская область: смотрите на карте

Поэтому маловероятно, что кто-то в России решится на резкие шаги и прямо выступит против Путина. Пока страна-агрессор не потерпит серьезного поражения – вряд ли что-то изменится. Диктатор сохранит свою власть.

Изменения могут произойти после большого военного поражения и потери части оккупированных территорий, например, Крыма. Тогда это возможно. Или если второй фронт, который открыли в Курской области, начнет расширяться на другие области,

– подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что когда-то бои в Курске казались фантастикой, но сейчас они стали реальностью. К тому же главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские военные контролируют 1 000 квадратных километров территории России. Бои продолжаются, а ситуация под нашим контролем.