Уникальные кадры с Азовстали: к 2 годовщине обороны Мариуполя "Азов" выпустил документальный фильм

"Азов" выпустил документальный фильм ко второй годовщине завершения обороны Мариуполя. Ведь ровно два года назад наши военные 86 дней мужественно защищали город.

Именно 16 мая 2022 года военное руководство Украины дало представителям гарнизона Мариуполя приказ сохранить собственную жизнь и выйти из "Азовстали". Тогда началась операция по эвакуации военных с завода.

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Что известно о документальном фильме "Азова"

Два года спустя бригада специального назначения "Азов" показала документальный фильм о том, как их военные эвакуировали гражданских. Там показали:

как на самом деле происходила эвакуация гражданского населения с "Азовстали", обеспечена бойцами и командованием "Азова";

какую роль в процессе выполняли международные организации.

Глазами азовца показали организацию и ход выхода гражданских из осажденного комбината. Некоторые кадры публикуются впервые,

– рассказали в бригаде.

Уникальные кадры спасения с "Азовстали": как "Азов" эвакуировал гражданских

В "Азове" рассказали, что в начале мая 2022 года в укрытиях "Азовстали" находилось более 1000 гражданских.

Российские обстрелы, которые полностью разрушили Мариуполь, заставили пожилых людей, женщин и детей искать убежище в подземельях комбината. Выход и эвакуацию мирного населения из осады обеспечила украинская сторона при участии бойцов и командования отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов",

– вспомнили в бригаде.

Коротко о выходе из "Азовстали"