Уникальные кадры с Азовстали: к 2 годовщине обороны Мариуполя "Азов" выпустил документальный фильм
"Азов" выпустил документальный фильм ко второй годовщине завершения обороны Мариуполя. Ведь ровно два года назад наши военные 86 дней мужественно защищали город.
Именно 16 мая 2022 года военное руководство Украины дало представителям гарнизона Мариуполя приказ сохранить собственную жизнь и выйти из "Азовстали". Тогда началась операция по эвакуации военных с завода.
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Что известно о документальном фильме "Азова"
Два года спустя бригада специального назначения "Азов" показала документальный фильм о том, как их военные эвакуировали гражданских. Там показали:
- как на самом деле происходила эвакуация гражданского населения с "Азовстали", обеспечена бойцами и командованием "Азова";
- какую роль в процессе выполняли международные организации.
Глазами азовца показали организацию и ход выхода гражданских из осажденного комбината. Некоторые кадры публикуются впервые,
– рассказали в бригаде.
Уникальные кадры спасения с "Азовстали": как "Азов" эвакуировал гражданских
В "Азове" рассказали, что в начале мая 2022 года в укрытиях "Азовстали" находилось более 1000 гражданских.
Российские обстрелы, которые полностью разрушили Мариуполь, заставили пожилых людей, женщин и детей искать убежище в подземельях комбината. Выход и эвакуацию мирного населения из осады обеспечила украинская сторона при участии бойцов и командования отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов",
– вспомнили в бригаде.
Коротко о выходе из "Азовстали"
- 16 мая 2022 года защитники Мариуполя обратились к украинцам. Тогда командир полка "Азов" Денис Прокопенко в обращении заявил, что бойцы выполнили приказ, ведь в течение 82 дней оттягивали на себя превосходящие силы противника.
- 17 мая тогдашняя заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников Украины. Еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Еленовку.
- По состоянию на май 2024 года еще ориентировочно 900 военнослужащих уже два года находятся в российском плену.
- Стоит сказать, что в начале мая 2022 года, удалось эвакуировать ориентировочно 500 гражданских. Тогда глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что людей удалось вывести в ходе очередного этапа эвакуации с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Эвакуация началась в конце апреля 2022 года.