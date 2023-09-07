Насколько сложная вторая линия обороны: Самусь объяснил, какие силы концентрирует Россия
По данным Генштаба, ВСУ прорвали первую линию обороны врага на Мелитопольском направлении и приблизились ко второй. Но насколько сложная она будет – зависит от того, как оккупанты будут укрепляться и действовать на ней.
Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отметил 24 Каналу, что, кроме инженерного приготовления территории, есть еще войска и их оснащение техникой. Он добавил, что на Мелитопольском направлении россияне концентрируют невероятное количество подразделений.
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По словам Самуся, только один перечень вражеских подразделений, частей, которые участвуют в обороне этих позиций, можно изложить на несколько страниц. Однако все зависит от того, как украинская армия будет использовать артиллерию, высокоточные средства, кассетные боеприпасы.
При этом будут использоваться не только, как россияне "любят" атаки "в лоб", но и то, что мы знаем по опыту – как украинское командование воюет. Это использование сложной тактики,
– сказал заместитель директора Центра исследований армии.
Так продолжается давление на одном направлении и создается иллюзия, что якобы там будет прорыв. Однако затем атака и основной удар делается по другим направлениям.
"Думаю, именно так и в этот раз будет происходить не только на Мелитопольском, но и на других направлениях, если мы говорим о Южной зоне боевых действий", – предположил Михаил Самусь.
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Контрнаступление ВСУ: важное
- Украинская армия прорвала первую линию обороны оккупантов в Запорожской области. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что так для украинских военных открылись новые возможности. Теперь наши войска смогут маневрировать личным составом и техникой. При этом украинским защитникам нужно прорвать в этом направлении две другие линии обороны врага.
- В военной разведке Соединенных Штатов Америки убеждены, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины начало набирать обороты. Директор военной разведки Трент Мол считает, что успехи украинской армии неподалеку от Работиного и прорыв первой линии обороны российской армии дают основания предположить, что ВСУ смогут прорвать все линии обороны к концу 2023 года. Такая вероятность – 40 – 50%. Впрочем, многое зависит от количества боеприпасов и погоды.
- В американском Институте изучения войны отметили, что украинские военные во время контрнаступления на Запорожье, вероятно, прорвали наиболее подготовленную линию обороны оккупантов. Поэтому последующие оборонительные линии врага могут быть не столь сильными.