Насколько сложная вторая линия обороны: Самусь объяснил, какие силы концентрирует Россия

По данным Генштаба, ВСУ прорвали первую линию обороны врага на Мелитопольском направлении и приблизились ко второй. Но насколько сложная она будет – зависит от того, как оккупанты будут укрепляться и действовать на ней.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отметил 24 Каналу, что, кроме инженерного приготовления территории, есть еще войска и их оснащение техникой. Он добавил, что на Мелитопольском направлении россияне концентрируют невероятное количество подразделений.

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По словам Самуся, только один перечень вражеских подразделений, частей, которые участвуют в обороне этих позиций, можно изложить на несколько страниц. Однако все зависит от того, как украинская армия будет использовать артиллерию, высокоточные средства, кассетные боеприпасы.

При этом будут использоваться не только, как россияне "любят" атаки "в лоб", но и то, что мы знаем по опыту – как украинское командование воюет. Это использование сложной тактики,

– сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Так продолжается давление на одном направлении и создается иллюзия, что якобы там будет прорыв. Однако затем атака и основной удар делается по другим направлениям.

"Думаю, именно так и в этот раз будет происходить не только на Мелитопольском, но и на других направлениях, если мы говорим о Южной зоне боевых действий", – предположил Михаил Самусь.

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