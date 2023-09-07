Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь зауважив 24 Каналу, що, окрім інженерного приготування території, є ще війська та їхнє оснащення технікою. Він додав, що нині на Мелітопольському напрямку росіяни концентрують неймовірну кількість підрозділів.

Дивіться також ЗСУ вибивають ворога на південь від Бахмута та у напрямку Мелітополя: карта боїв за 7 вересня

За словами Самуся, лише один перелік ворожих підрозділів, частин, які беруть участь в обороні цих позицій, можна викласти на кілька сторінок. Однак усе залежить від того, як українська армія буде застосовувати артилерію, високоточні засоби, касетні боєприпаси.

При цьому використовуватимуться не лише, як росіяни "люблять" атаки "в лоб", а й те, що ми знаємо з досвіду – як українське командування воює. Це використання складної тактики,

– сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Так триває натиск на одному напрямку й створюється ілюзія, що нібито там буде прорив. Однак потім атака й основний удар проводиться на інших напрямках.

"Думаю, саме так і цього разу відбуватиметься не лише на Мелітопольському, але й на інших напрямках, якщо ми говоримо про Південну зону бойових дій", – припустив Михайло Самусь.

Які успіхи в ЗСУ на фронті неподалік Роботиного: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: важливо