Украина получит еще одну SAMP/Т: как она поможет ВСУ зачистить небо
Италия направит в Украину уже вторую ПВО SAMP/Т. Такая система очень важна для защиты украинского неба, ведь поможет качественно защитить украинское небо.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что дальность ракет к этой системе примерно такая же, как у Patriot. В Европе также есть обновленные ракеты к SAMP/Т, которые работали бы не только в небе Украины, но и могли бы заходить в Россию.
Как она поможет ВСУ
По словам Свитана, Италия предоставляла эту систему в аренду Словакии, но недавно вернула, поскольку им она не нужна. Тогда Италия решила передать SAMP/Т Украине. Благодаря этой системе ВСУ смогут прикрыть небо на определенном направлении или использовать ее в паре с F-16.
Эта система примерно такого же уровня по дальности, как Patriot. Там есть неплохие ракеты, новые имеют дальность до 300 километров, основные ракеты – 100 – 120 километров. Ракеты могут перехватывать баллистические цели,
– отметил военный эксперт.
Именно поэтому передача даже еще одного комплекса даст возможность улучшить противовоздушную оборону Украины и осуществлять давление на российскую авиацию.
Также Свитан рассказал, что в Европе есть ракеты Aster 30 с большей дальностью, которые используют для SAMP/Т. Именно такие ракеты достигали бы вглубь территории России на 100 километров.
Военная помощь от Европы: последние новости
- Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что силы обороны Украины могут сбивать самолеты над страной-агрессором немецкими Patriot. В то же время Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных.
- Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что румынские чиновники обсуждают идею поставок Украине самой современной системы обороны Patriot. Впрочем, сначала специалисты должны провести детальный анализ и найти лучшее решение, которое не повлияет на безопасность самой Румынии.
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