Украина получит еще одну SAMP/Т: как она поможет ВСУ зачистить небо

Италия направит в Украину уже вторую ПВО SAMP/Т. Такая система очень важна для защиты украинского неба, ведь поможет качественно защитить украинское небо.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что дальность ракет к этой системе примерно такая же, как у Patriot. В Европе также есть обновленные ракеты к SAMP/Т, которые работали бы не только в небе Украины, но и могли бы заходить в Россию.

Как она поможет ВСУ

По словам Свитана, Италия предоставляла эту систему в аренду Словакии, но недавно вернула, поскольку им она не нужна. Тогда Италия решила передать SAMP/Т Украине. Благодаря этой системе ВСУ смогут прикрыть небо на определенном направлении или использовать ее в паре с F-16.

Эта система примерно такого же уровня по дальности, как Patriot. Там есть неплохие ракеты, новые имеют дальность до 300 километров, основные ракеты – 100 – 120 километров. Ракеты могут перехватывать баллистические цели,

– отметил военный эксперт.

Именно поэтому передача даже еще одного комплекса даст возможность улучшить противовоздушную оборону Украины и осуществлять давление на российскую авиацию.

Также Свитан рассказал, что в Европе есть ракеты Aster 30 с большей дальностью, которые используют для SAMP/Т. Именно такие ракеты достигали бы вглубь территории России на 100 километров.

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