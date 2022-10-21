Второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу

В Украине в ряде областей и Киеве вторично за день объявляли воздушную тревогу. Она длилась около часа.

Так, сирены начали раздаваться около 15:14. В телеграм-каналах сообщили о взлете истребителей в Беларуси. Уже в 16:30 в большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги.

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Где объявляли тревогу

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонская,

Винницкая,

Одесская область.

Высокая вероятность ударов с воздуха в Черкассах

В Киеве во время тревоги были слышны звуки взрывов. Однако, этот взрыв был плановым подрывом саперов. Информацию об этом подтвердил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, кроме объявления воздушной тревоги, обратился к жителям области с предупреждением вероятности вражеских ударов с воздуха. Он призвал людей обезопасить себя.

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Ракетные обстрелы Украины

Во время воздушной тревоги, охватившей ряд областей, утром произошло несколько прилетов. В частности, после 08:00 сообщили о взрывах в Харькове. Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по областному центру.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враги попали в одно из предприятий города. Пострадали не менее 6 человек.

Также около 08:35 сообщили о звуках мощного взрыва в Запорожье. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли центр Запорожья ракетами С-300.

Разрушения получили жилой дом и объект инфраструктуры. Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. Там выбило стекла.

В результате обстрела Запорожья четверо работников патрульной полиции получили осколочные ранения. Жертв нет, среди гражданского населения пострадал мужчина.

Детальнее – массовая тревога по Украине, что известно о взрывах: видео

Ни в коем случае нельзя разглашать место прилетов до обнародования официальной информации. Также не следует публиковать в сети фото и видео взрывы.