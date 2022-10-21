Второй раз за день в Украине объявляли воздушную тревогу
Источник:Карта воздушных тревог
В Украине в ряде областей и Киеве вторично за день объявляли воздушную тревогу. Она длилась около часа.
Так, сирены начали раздаваться около 15:14. В телеграм-каналах сообщили о взлете истребителей в Беларуси. Уже в 16:30 в большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги.
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Где объявляли тревогу
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Луганская,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Винницкая,
- Одесская область.
Высокая вероятность ударов с воздуха в Черкассах
Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, кроме объявления воздушной тревоги, обратился к жителям области с предупреждением вероятности вражеских ударов с воздуха. Он призвал людей обезопасить себя.
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Ракетные обстрелы Украины
Во время воздушной тревоги, охватившей ряд областей, утром произошло несколько прилетов. В частности, после 08:00 сообщили о взрывах в Харькове. Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по областному центру.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враги попали в одно из предприятий города. Пострадали не менее 6 человек.
Также около 08:35 сообщили о звуках мощного взрыва в Запорожье. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли центр Запорожья ракетами С-300.
Разрушения получили жилой дом и объект инфраструктуры. Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. Там выбило стекла.
В результате обстрела Запорожья четверо работников патрульной полиции получили осколочные ранения. Жертв нет, среди гражданского населения пострадал мужчина.Важно. Ни в коем случае нельзя разглашать место прилетов до обнародования официальной информации. Также не следует публиковать в сети фото и видео взрывы.
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