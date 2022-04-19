Второй этап войны и битва за Мариуполь усложнили переговоры с Россией, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента и член переговорной делегации Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд переговоров с Россией.

Он объяснил это тем, что Россия сейчас "делает серьезную ставку" на второй этап войны. К тому же, по его словам, переговорный процесс усложняется ситуацией, которая сейчас наблюдается на территории Мариуполя.

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Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны

Во вторник, 19 апреля, Россия начала второй этап полномасштабного наступления на Украину, привлекая тысячи военнослужащих. Украинские официальные лица настаивают, что ВСУ выдержат новый штурм. В то же время, усиление войск и увеличение интенсивности обстрелов нарушит переговоры между двумя государствами.

Как заявил Подоляк, переговорный процесс усложнила, в частности, текущая ситуация в Мариуполе. Поэтому сейчас трудно говорить, когда появится возможность провести следующие прямые мирные переговоры.

Он отметил, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей спецоперации, стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на Восток Украины.

Напомним, ранее советник главы ОП рассказал, что переговорный процесс с Россией моделируется Владимиром Зеленским, и именно президент будет решать, выходить ли Украине из переговоров. Он подчеркнул, что так называемой "красной линией" для Украины будет Мариуполь.

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