Второй раз за сутки: в Харькове снова раздаются взрывы
Источник:Полиция Харьковской области
Ночью Россия нанесла удар по жилой застройке Харькова. Утром в городе снова раздались взрывы.
Взрывы в Харькове прогремели около 07:14. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.
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Оккупанты снова атакуют Харьков
В полиции подтвердили, что в Харькове раздаются взрывы. Призвали находиться в укрытиях.
"О попадании вражеских снарядов сообщайте на линию 102", – отметили правоохранители.
Взрывы в областном центре подтвердил и мэр. Написал, что прозвучало уже несколько.
Снова бьют по Харькову,
– подчеркнул Терехов.
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Перед этим оккупанты ударили по жилой застройке
Незадолго до этого, около 4 часов утра, оккупанты ударили по жилой и гражданской застройке Харькова. В городе раздались несколько взрывов.
Мэр рассказал, что россияне били по району жилой и гражданской застройки. Известно по меньшей мере об одном поврежденном доме. Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов.
В Генштабе ВСУ сообщили, что утром оккупанты нанесли ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.
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Кратко о российской атаке утром 23 января
- В 03:45 Воздушные силы отметили, что зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- Около 5 часов по Украине ширилась тревога.
- Также зафиксировали взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" и "Оленья".
- Ракеты в воздушном пространстве Украины.
- Вероятно, были повторные пуски крылатых ракет с Ту-95МС.
- Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова, вероятно, летят ракеты.
- В Киеве раздались взрывы. Работали Силы ПВО.