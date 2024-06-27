У нас не так много времени, – Зеленский о подготовке плана ко второму Саммиту мира

Президент Украины высказался относительно подготовки плана ко второму Саммиту мира. Необходимо подготовить детализированный план действий для рассмотрения в течение нескольких месяцев.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами перед заседанием Европейского совета. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Зеленский высказался о подготовке плана ко второму Саммиту мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и союзники должны в течение нескольких следующих месяцев разработать план действий.

Мы должны подготовить план действий в течение нескольких месяцев. У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых людей на поле боя и среди гражданского населения. Вот почему мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. И поэтому мы хотим подготовить этот совместный план ко второму Саммиту мира,

– Зеленский.

Гарант также подчеркнул, что для Украины важно, чтобы мирный процесс был открытым.

"Если и происходят какие-то переговоры в тени, то это не про нас. Мы хотим делать это открыто. Для нас это очень важно", – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что к открытому коммюнике первого Саммита мира после его завершения уже присоединилось 9 стран.

"Это замечательные шаги. И я хочу обсудить с лидерами наши следующие шаги в контексте подготовки второго Саммита мира. Думаю, это важно не только для Украины, но и для Европы и мира", – сказал Зеленский.

Напомним, первый Саммит мира состоялся 15 – 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В нем приняли участие более 100 стран и международных организаций. На саммите обсуждали ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарное измерение – обмен пленными и возвращение депортированных и незаконно перемещенных украинских детей.

По итогам Саммита было подписано коммюнике. Документ остается открытым для присоединения. Заметим, что несколько дней назад к нему присоединилось еще две страны. В частности, Барбадос и Республика Маршалловы Острова.