У нас не так много времени, – Зеленский о подготовке плана ко второму Саммиту мира
Президент Украины высказался относительно подготовки плана ко второму Саммиту мира. Необходимо подготовить детализированный план действий для рассмотрения в течение нескольких месяцев.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами перед заседанием Европейского совета. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Зеленский высказался о подготовке плана ко второму Саммиту мира
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и союзники должны в течение нескольких следующих месяцев разработать план действий.
Мы должны подготовить план действий в течение нескольких месяцев. У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых людей на поле боя и среди гражданского населения. Вот почему мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. И поэтому мы хотим подготовить этот совместный план ко второму Саммиту мира,
– Зеленский.
Гарант также подчеркнул, что для Украины важно, чтобы мирный процесс был открытым.
"Если и происходят какие-то переговоры в тени, то это не про нас. Мы хотим делать это открыто. Для нас это очень важно", – подчеркнул президент.
Он также напомнил, что к открытому коммюнике первого Саммита мира после его завершения уже присоединилось 9 стран.
"Это замечательные шаги. И я хочу обсудить с лидерами наши следующие шаги в контексте подготовки второго Саммита мира. Думаю, это важно не только для Украины, но и для Европы и мира", – сказал Зеленский.
Напомним, первый Саммит мира состоялся 15 – 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В нем приняли участие более 100 стран и международных организаций. На саммите обсуждали ядерную безопасность, продовольственную безопасность и гуманитарное измерение – обмен пленными и возвращение депортированных и незаконно перемещенных украинских детей.
По итогам Саммита было подписано коммюнике. Документ остается открытым для присоединения. Заметим, что несколько дней назад к нему присоединилось еще две страны. В частности, Барбадос и Республика Маршалловы Острова.