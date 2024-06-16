Глава МИД Швейцарии назвал возможные сроки второго Саммита мира

Министр иностранных дел Швейцарии сказал, когда может состояться следующий Саммит мира. По его словам, речь идет о месяцах.

Стоит заметить, что первый Саммит мира состоялся 15 – 16 июня в швейцарском курорте Бюргеншток. По его итогам 80 стран и 4 организации подписали коммюнике, которое включает три важных пункта из нашей формулы мира.

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Когда может состояться второй Саммит мира

Игнацио Кассис заявил, что второй Саммит мира может состояться до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Выборы президента в США запланированы на ноябрь 2024 года. То есть второй Саммит может состояться в течение ближайших 5 месяцев.

Глава МИД Швейцарии объяснил, что второй Саммит мира будет направлен на то, чтобы проложить путь к миру в Украине.

Перед этим Владимир Зеленский объяснял, что второй Саммит мира состоится через несколько месяцев. Украинский лидер объяснил, что:

некоторые страны уже заявили, что готовы принять второй Саммит мира,

Украина начала переговоры по его проведению.

Второй Саммит мира должен объединить нашу совместную работу по деталям мира в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает, что надо действовать быстро, а подготовка должна занять месяцы, а не годы. Поэтому, когда план по миру будет готов, а каждый шаг – проработан, откроется путь ко второму Саммиту мира, а значит – и к завершению этой войны,

– заявил Зеленский.

По словам президента, Украина уже начала переговоры о проведении второго Саммита мира.

Кстати, после первого Саммита мира должны разработать соответствующий детальный план, который передадут представителям России.

Президент Украины объяснял, что присутствие России на втором Саммите мира будет свидетельствовать о том, что они хотят мира.

"Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир..." – объяснил Зеленский.

О чем говорится в коммюнике Саммита мира в Швейцарии