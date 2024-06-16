Глава МИД Швейцарии назвал возможные сроки второго Саммита мира
Источник:The Guardian
Министр иностранных дел Швейцарии сказал, когда может состояться следующий Саммит мира. По его словам, речь идет о месяцах.
Стоит заметить, что первый Саммит мира состоялся 15 – 16 июня в швейцарском курорте Бюргеншток. По его итогам 80 стран и 4 организации подписали коммюнике, которое включает три важных пункта из нашей формулы мира.
Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры
Когда может состояться второй Саммит мира
Игнацио Кассис заявил, что второй Саммит мира может состояться до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.
Выборы президента в США запланированы на ноябрь 2024 года. То есть второй Саммит может состояться в течение ближайших 5 месяцев.
Глава МИД Швейцарии объяснил, что второй Саммит мира будет направлен на то, чтобы проложить путь к миру в Украине.
Перед этим Владимир Зеленский объяснял, что второй Саммит мира состоится через несколько месяцев. Украинский лидер объяснил, что:
- некоторые страны уже заявили, что готовы принять второй Саммит мира,
- Украина начала переговоры по его проведению.
Второй Саммит мира должен объединить нашу совместную работу по деталям мира в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает, что надо действовать быстро, а подготовка должна занять месяцы, а не годы. Поэтому, когда план по миру будет готов, а каждый шаг – проработан, откроется путь ко второму Саммиту мира, а значит – и к завершению этой войны,
– заявил Зеленский.
По словам президента, Украина уже начала переговоры о проведении второго Саммита мира.
Кстати, после первого Саммита мира должны разработать соответствующий детальный план, который передадут представителям России.
Президент Украины объяснял, что присутствие России на втором Саммите мира будет свидетельствовать о том, что они хотят мира.
"Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир..." – объяснил Зеленский.
О чем говорится в коммюнике Саммита мира в Швейцарии
- Коммюнике по результатам Саммита мира в Швейцарии 15 – 16 июня подписали 80 стран и 4 организации.
- В документе говорится, что использование ядерного оружия в войне в Украине недопустимо. Там прописано также, что украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.
- Более того, государства выступили за свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Также не должна быть оружием продовольственная безопасность.
- Кроме этого, крайне важно, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция могла безопасно и свободно поставляться в третьи страны.
- Документ предусматривает освобождение всех военнопленных в рамках обмена "всех на всех". Кроме того, все депортированные и принудительно перемещенные украинские дети, а также другие гражданские лица, которых удерживают незаконно, должны быть немедленно возвращены в Украину.
- Владимир Зеленский объяснял, что страны после саммита согласовали продолжить совместную работу на более техническом уровне. В частности, на уровне советников и министров в формате специальных встреч под лидерством или солидерством стран.