Варто зауважити, що перший Саміт миру відбувся 15 – 16 червня у швейцарському курорті Бюргеншток. За його підсумками 80 країн та 4 організації підписали комюніке, яке включає три важливі пункти з нашої формули миру.

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Коли може відбутись другий Саміт миру

Ігнаціо Кассіс заявив, що другий Саміт миру може відбутись до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

Вибори президента в США заплановані на листопад 2024 року. Тобто другий Саміт може відбутись протягом найближчих 5 місяців.

Глава МЗС Швейцарії пояснив, що другий Саміт миру буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до миру в Україні.

Перед цим Володимир Зеленський пояснював, що другий Саміт миру відбудеться через декілька місяців. Український лідер пояснив, що:

деякі країни вже заявили, що готові прийняти другий Саміт миру,

Україна почала переговори щодо його проведення.

Другий Саміт миру повинен об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає, що треба діяти швидко, а підготовка повинна зайняти місяці, а не роки. Тому, коли план щодо миру буде готовий, а кожен крок – пропрацьований, відкриється шлях до другого Саміту миру, а отже – й до завершення цієї війни,

– заявив Зеленський.

За словами президента, Україна вже почала перемовини щодо проведення другого Саміту миру.

До речі, після першого Саміту миру мають розробити відповідний детальний план, який передадуть представникам Росії.

Президент України пояснював, що присутність Росії на другому Саміті миру свідчитиме про те, що вони хочуть миру.

"Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ…" – пояснив Зеленський.

Про що мовиться у комюніке Саміту миру у Швейцарії