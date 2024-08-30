Зеленский сказал премьеру Индии, когда именно хочет провести второй Саммит мира, – Bloomberg

В середине июня состоялся первый Саммит мира по войне в Украине. В нем взяли участие почти сто стран. Владимир Зеленский стремится провести второй Саммит мира до конца года.

Во время визита Нарендры Моди в Киев Зеленский предложил, чтобы второй Саммит мира прошел именно в Индии. В то же время президент поставил условие: сначала Нью-Дели должны присоединиться к коммюнике первого Саммита мира.

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До того как определится хозяин Белого дома

Как сообщают СМИ, президент Украины хочет, чтобы второй Саммит мира прошел перед президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь. Своим видением он поделился с индийским премьером.

Известно, что пока Моди еще не дал согласие на проведение саммита.

Во время пребывания в Киеве политик заявил, что готов играть "конструктивную роль" в мирном процессе. Кроме того, он рассказал Зеленскому о чем разговаривал с Путиным во время последних встреч. По словам Моди, он сказал российскому диктатору, что "сейчас не эпоха войн, и конфликты решаются дипломатией".

Напомним, что Киев решительно настроен провести второй Саммит мира в одной из стран Глобального Юга.