Второй самолет за день: еще 80 тонн военной помощи прилетели из США

Вечером 9 февраля в Украину прибыл второй самолет, который доставил военную помощь от США. На борту находится более 80 тонн боеприпасов для наших Вооруженных сил.

Радостную новость сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что это уже вторая "птичка" за день.

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Как метко подчеркнул Резников, 9 февраля "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь". Министр добавил, что сразу за девятой "птицей" США прилетел десятый.

Добавим, что в этот же день в Украину прибыл девятый самолет с военной помощью из США. В Киев прибыло более 80 тонн патронов.

Эстония 8 февраля передала полевой госпиталь для украинских военных. В Минобороны Украины отметили, что стране очень важна помощь в сфере военной медицины.

Самолет с военной помощью США / Фото Алексея Резникова

Как США помогают Украине

В конце января Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. Пентагон отправил в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды и тому подобное. Говорится о:

Всего с 22 января по 5 февраля Украина получила от США более 650 тонн оборонительных боеприпасов.

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Полный текст публикации Алексея Резникова:

Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для ВСУ.