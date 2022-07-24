Второй всплеск после 2014: сколько женщин служат в ВСУ и сколько из них – на передовой
Сейчас на передовой служат более 5 тысяч украинок. Всего на Вооруженные Силы Украины работают в десять раз больше женщин.
Цифры озвучила 23 июля заместитель министра обороны Анна Маляр на Втором саммите первых леди и джентльменов. Стоит вспомнить, что уже с октября женщин по их согласию будут брать на воинский учет.
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В ВСУ всплеск увеличения количества женщин
У нас было два всплеска увеличения количества женщин в ВСУ: первый раз – это 2014 год, второй – 2022-й. Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооруженные Силы и занимает там свое почетное место,
– пояснила Анна Маляр.
Добавила, что сейчас в Вооруженных Силах служит более 38 тысяч военнослужащих, хотя в октябре 2021 года их была 31 тысяча. По словам заместителя министра:
- в ВСУ, кроме 38 тысяч, есть гражданские женщины, которые работают в Вооруженных Силах;
- всего в Вооруженных Силах Украины более 50 тысяч женщин.
"По цифрам Украина имеет один из наибольших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО", – пояснила Анна Маляр.
Также вспомнила, что:
- ранее в Украине были ограничения на профессии в ВСУ, которыми могли заниматься женщины;
- сейчас ограничений нет – есть женщины танкисты, артиллеристы, даже те, которые занимаются глубоководным военным дайвингом, ведь у нас уникальный инструктор в Украине – женщина;
- была дискуссия о профессиях, которые вредны для здоровья напрямую, однако женщины отстояли свое право на их выбор также.
Заместитель Алексея Резникова подтвердила, что сейчас остается вопрос быта в армии, ведь он не приспособлен для женщин.
Однако заверила – в Минобороны "взяли прямой курс", чтобы организовать все как можно комфортнее для женщин.
Коротко о мобилизации женщин
- Уже с 1 октября 2022 года Министерство обороны начнет брать на воинский учет женщин. Речь идет о тех гражданках, которые имеют определенные специальности и/или профессии. Они будут становиться на воинский учет военнообязанных.
- В Центре противодействия дезинформации уточняли, что с 1 октября женщину могут взять на учет. Однако это не значит, что ее сразу будут брать в армию, а потом и отправлять воевать. В то же время женщина станет военнообязанной и попадет в запас ВСУ, Нацгвардии или других военных формирований.
- В Генштабе ВСУ уточнили, что сейчас от общего количества мобилизованных женщины составляют 1%.
- Более того, женщин будут брать на воинский учет только по их согласию. Ведь пока нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.
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