Цифри озвучила 23 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр на Другому саміті перших леді та джентльменів. Варто згадати, що вже з жовтня жінок за їхньою згодою братимуть на військовий облік.

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В ЗСУ сплеск збільшення кількості жінок

У нас було два сплески збільшення кількості жінок у ЗСУ: перший раз – це 2014 рік, другий – 2022-й. Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні Сили та займає там своє почесне місце,

– пояснила Ганна Маляр.

Додала, що наразі у Збройних Силах служить понад 38 тисяч військовослужбовиць, хоч у жовтні 2021 року їх була 31 тисяча. За словами заступниці міністра:

в ЗСУ, крім 38 тисяч, є цивільні жінки, які працюють у Збройних Силах;

загалом у Збройних Силах України понад 50 тисяч жінок.

"За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО", – пояснила Ганна Маляр.

Також пригадала, що:

раніше в Україні були обмеження на професії у ЗСУ, якими могли займатися жінки;

зараз обмежень немає – є жінки танкісти, артилеристи, навіть ті, які займаються глибоководним військовим дайвінгом, адже в нас унікальна інструкторка в Україні – жінка;

була дискусія про професії, які шкідливі для здоров'я напряму, проте жінки відстояли своє право на їхній вибір також.

Заступниця Олексія Резнікова підтвердила, що зараз залишається питання побуту в армії, адже він не пристосований для жінок.

Проте запевнила – в Міноборони "взяли прямий курс", щоб організувати все якомога комфортніше для жінок.

Коротко про мобілізацію жінок

Вже з 1 жовтня 2022 року Міністерство оборони почне брати на військовий облік жінок. Мовиться про тих громадянок, які мають певні спеціальності та/або професії. Вони ставатимуть на військовий облік військовозобов'язаних.

У Центр протидії дезінформації уточнювали, що з 1 жовтня жінку можуть взяти на облік. Проте це не означає, що її одразу братимуть в армію, а потім й відправлятимуть воювати. Натомість жінка стане військовозобов'язаною та потрапить до запасу ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що наразі від загальної кількості мобілізованих жінки складають 1%.

Ба більше, жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. Адже наразі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

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