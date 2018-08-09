Второй блок санкций США против РФ может предусматривать снижение уровня дипотношений

Второй блок санкций США в отношении России, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, может сказаться на дипломатических отношениях между Вашингтоном и Москвой,

Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США, передает "Интерфакс".

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Он отметил, что кроме прекращения дипломатических отношений, во второй блок санкций могут входить "такие меры, как запрет на импорт и экспорт, а также разного рода ограничения в сфере авиаперевозок".

Кроме того, представитель Госдепартамента заявил, что в случае введения второго блока санкций США будут использовать свое влияние, чтобы противостоять финансовому содействию России со стороны любых международных финансовых организаций, а также могут ввести запрет на выдачу кредитов от американских банков.

Напомним, 8 августа в США сообщили о введении новых санкций против Росии из-за отравления в марте в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Кроме этого, Штаты разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.



Также добавим, что в апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В списке – олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.