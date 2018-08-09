Другий блок санкцій США проти РФ може передбачати зниження рівня дипвідносин

Другий блок санкцій США щодо Росії, пов'язаних із отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері, може позначитися на дипломатичних відносинах між Вашингтоном і Москвою,

Про це заявив високопоставлений представник держдепартаменту США, передає "Інтерфакс".

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Він зазначив, що, окрім припинення дипломатичних відносин, до другого блоку санкцій можуть входити "такі заходи, як заборони на імпорт і експорт, а також різного роду обмеження в сфері авіаперевезень".

Крім того, представник Держдепартаменту заявив, що у разі введення другого блоку санкцій США використовуватимуть свій вплив, щоб протистояти фінансовому сприянню Росії з боку будь-яких міжнародних фінансових організацій, а також можуть ввести заборону на видачу кредитів від американських банків.

Нагадаємо, 8 серпня у США повідомили про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Окрім цього, Штати розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



Також додамо, що у квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.