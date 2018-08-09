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Росія завела групи впливу на Заході для пом'якшення санкцій, – експерт

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Щоб "вкусити" Росію якомога болючіше, санкції США мають бути масштабнішими
Щоб "вкусити" Росію якомога болючіше, санкції США мають бути масштабнішими / Фото з відкритих мереж

Вважається, що ефект від введених США в квітні цього року нових санкцій проти Росії був обмеженим. Однак ці заходи вплинули на великі підприємства, які належать російським олігархам, і спровокували серйозне падіння індексу Московської біржі. Крім того, курс рубля щодо долара істотно знизився в порівнянні з 2017 роком.

Про це в інтерв'ю для Atlantico розповів французький історик та експерт в області геополітики Франсуа Жере.

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З тим, що американські санкції проти РФ працюють, згодні і автори доповіді, опублікованої американським Центром аналізу європейської політики (CEPA), зауважує видання.

За твердженням авторів доповіді CEPA, економічні санкції чинять політичний вплив на чинний уряд Росії, послаблюючи його підтримку з боку населення. Так, на думку американських політологів, погіршення економічної ситуації змушує Кремль ухвалювати непопулярні рішення. Однак Жере з цією точкою зору не згоден: він вважає, що підтримка президента Путіна населенням Росії залишається незмінною. І хоч розширення пакету антиросійських санкцій може призвести до стагнації економіки РФ, економічні труднощі не змусять Москву відмовитися від підтримки режиму Башара Асада в Сирії або повернути Крим Україні, впевнений співрозмовник видання.

Якщо економіка буде розвиватися гірше, значить, така ціна, і тим гірше для кон'юнктури, адже в Росії є істотні енергетичні доходи і довгострокові контракти з Китаєм, 
– пояснює Жере.

Для того щоб "вкусити" Росію якомога болючіше, американські санкції повинні бути масштабнішими, проте, як зауважує експерт, це важко здійснити з двох причин. По-перше, проти цього виступить глава Білого дому Дональд Трамп. Його метою буде "розколоти" конгрес і розділити пакет санкцій на серію "дрібних кроків обмеженої дії". По-друге, єдиної думки про санкції не існує і всередині міжнародної спільноти. Розширення американських санкцій проти Росії може завдати шкоди європейським інтересам, зокрема, поставити під загрозу проект газопроводу "Північний потік-2", важливість якого для Німеччини не менша, ніж для Росії.

"У Франції, Німеччині та Італії Москві вдалося обзавестися серйозними групами впливу, мета яких полегшити санкції, наскільки це можливо",  робить висновок французький аналітик.

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Нагадаємо, 8 серпня у США повідомили про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Окрім цього, Штати розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.

Також додамо, що у квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини США Новини політики Санкції Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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