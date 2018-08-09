Росія завела групи впливу на Заході для пом'якшення санкцій, – експерт

Вважається, що ефект від введених США в квітні цього року нових санкцій проти Росії був обмеженим. Однак ці заходи вплинули на великі підприємства, які належать російським олігархам, і спровокували серйозне падіння індексу Московської біржі. Крім того, курс рубля щодо долара істотно знизився в порівнянні з 2017 роком.

Про це в інтерв'ю для Atlantico розповів французький історик та експерт в області геополітики Франсуа Жере.

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З тим, що американські санкції проти РФ працюють, згодні і автори доповіді, опублікованої американським Центром аналізу європейської політики (CEPA), зауважує видання.

За твердженням авторів доповіді CEPA, економічні санкції чинять політичний вплив на чинний уряд Росії, послаблюючи його підтримку з боку населення. Так, на думку американських політологів, погіршення економічної ситуації змушує Кремль ухвалювати непопулярні рішення. Однак Жере з цією точкою зору не згоден: він вважає, що підтримка президента Путіна населенням Росії залишається незмінною. І хоч розширення пакету антиросійських санкцій може призвести до стагнації економіки РФ, економічні труднощі не змусять Москву відмовитися від підтримки режиму Башара Асада в Сирії або повернути Крим Україні, впевнений співрозмовник видання.

Якщо економіка буде розвиватися гірше, значить, така ціна, і тим гірше для кон'юнктури, адже в Росії є істотні енергетичні доходи і довгострокові контракти з Китаєм,

– пояснює Жере.

Для того щоб "вкусити" Росію якомога болючіше, американські санкції повинні бути масштабнішими, проте, як зауважує експерт, це важко здійснити з двох причин. По-перше, проти цього виступить глава Білого дому Дональд Трамп. Його метою буде "розколоти" конгрес і розділити пакет санкцій на серію "дрібних кроків обмеженої дії". По-друге, єдиної думки про санкції не існує і всередині міжнародної спільноти. Розширення американських санкцій проти Росії може завдати шкоди європейським інтересам, зокрема, поставити під загрозу проект газопроводу "Північний потік-2", важливість якого для Німеччини не менша, ніж для Росії.

"У Франції, Німеччині та Італії Москві вдалося обзавестися серйозними групами впливу, мета яких – полегшити санкції, наскільки це можливо", – робить висновок французький аналітик.

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Нагадаємо, 8 серпня у США повідомили про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Окрім цього, Штати розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



Також додамо, що у квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.