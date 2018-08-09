Россия завела группы влияния на Западе для смягчения санкций, – эксперт

Считается, что эффект от введенных США в апреле этого года новых санкций против России был ограниченным. Однако эти меры повлияли на крупные предприятия, которые принадлежат российским олигархам, и спровоцировали серьезное падение индекса Московской биржи. Кроме того, курс рубля по отношению к доллару существенно снизился по сравнению с 2017 годом.

Об этом в интервью для Atlantico рассказал французский историк и эксперт в области геополитики Франсуа Жере.

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С тем, что американские санкции против РФ работают, согласны и авторы доклада, опубликованного американским Центром анализа европейской политики (CEPA), отмечает издание.



По утверждению авторов доклада CEPA, экономические санкции оказывают политическое влияние на действующее правительство России, ослабляя его поддержку со стороны населения. Так, по мнению американских политологов, ухудшение экономической ситуации заставляет Кремль принимать непопулярные решения. Однако Жере с этой точкой зрения не согласен: он считает, что поддержка президента Путина населением России остается неизменной. И хотя расширение пакета антироссийских санкций может привести к стагнации экономики РФ, экономические трудности не заставят Москву отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии или вернуть Крым Украине, уверен собеседник издания.

Если экономика будет развиваться хуже, значит, такая цена и тем хуже для конъюнктуры, ведь у России есть существенные энергетические доходы и долгосрочные контракты с Китаем,

– объясняет Жере.

Для того чтобы "укусить" Россию побольнее, американские санкции должны быть более масштабными, однако, как отмечает эксперт, это трудно осуществить по двум причинам. Во-первых, против этого выступит глава Белого дома Дональд Трамп. Его целью будет "расколоть" конгресс и разделить пакет санкций на серию "мелких шагов ограниченного действия". Во-вторых, единого мнения о санкциях не существует и внутри международного сообщества. Расширение американских санкций против России может нанести вред европейским интересам, в частности, поставить под угрозу проект газопровода "Северный поток-2", важность которого для Германии не меньше, чем для России.



"Во Франции, Германии и Италии Москве удалось обзавестись серьезными группами влияния, цель которых – облегчить санкции, насколько это возможно", – заключает французский аналитик.

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Напомним, 8 августа в США сообщили о введении новых санкций против России из-за отравления в марте в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Кроме этого, Штаты разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.



Также добавим, что в апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В списке – олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.