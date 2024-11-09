Вторые сутки массированной атаки на Одесчину: есть жертва, много раненых, в частности, дети

Ночью 9 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Эпицентр вражеского удара – Одесская область. В результате массированной атаки оккупантов есть жертва и многие пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки в Одесской области 9 ноября

Уже вторые сутки массированной атаки агрессора на Одесскую область. Спасатели и добровольцы всю ночь ликвидировали последствия российских обстрелов.

По предварительной информации, один человек погиб, 13 ранены, из них двое детей,

– рассказали в ГСЧС.

Добавили, в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, сгорели десятки авто, произошел пожар на складе.

Пострадала целая семья

Глава ОВА рассказал, что в Одессе выбиты окна в 3 корпусах жилых многоэтажек. Также в результате вражеской атаки разрушен частный дом с последующим возгоранием.

Пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла. Выражаю искренние соболезнования...

– написал Олег Кипер.

Уточнил, что ночью россияне снова атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных авто.

13 человек получили ранения, среди них двое детей 2020 и 2008 годов рождения. 8 пострадавших были госпитализированы, другим помощь оказана на месте,

– рассказал чиновник.

Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям, среди них – один ребенок. Пиротехники обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Последствия массированной атаки России на Одесскую область: смотрите видео

В Авангарде масштабный пожар на территории ЖК

По словам Кипера, из-за падения дрона в Авангарде на территории одного из ЖК произошел масштабный пожар. Там загорелись около 15 автомобилей. Повреждены жилые дома.

Пострадали 5 человек, среди них один ребенок,

– отметил председатель ОВА.

Также добавил, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Россия массированно атаковала Одесскую область / Фото ГСЧС, из телеграма Кипера