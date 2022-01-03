Вторжение в Украину только приблизит НАТО к границам России, – разведка США
Источник:CBS News
Американский политик Адам Шифф убежден, что вторжение России в Украину только приблизит НАТО к границам государства-агрессора. По его мнению, это мощный сдерживающий фактор от нападения.
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса отметил, что Москва должна понимать единство Запада в этом вопросе. Об этом он сообщил 2 января в эфире телеканала CBS News.
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Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне – 24 канал) вторгнутся (в Украину – 24 канал), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Мы приблизим больше активов НАТО к России. Это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин,
– сказал Адам Шифф.
К слову, политик также отмечал, что "ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит Путина, и это именно то, что Штатам нужно сделать вместе с союзниками".
Угроза вторжения России в Украину
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.