Никакого вторжения не было, – Лукашенко цинично призвал Украину и Россию договариваться о мире
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинские власти якобы самые виновны в развязывании войны с Россией.
Более того, белорусский диктатор считает, что никакого вторжения России не было, а Минские соглашения были использованы, как возможность подготовить украинскую армию к войне. 24 Канал анализирует, что пишут белорусские СМИ о сегодняшней встрече Лукашенко с западными представителями прессы.
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Вы говорите – "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их всего несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны, но все было нацелено, начиная с Минских соглашений, чтобы развязать войну,
– цинично заявил Лукашенко.
И повторил еще раз, что "никакого вторжения не было". Потому что это, по мнению белорусского диктатора, "защита интересов России и тех людей, которые там жили – русских людей".
"Проснитесь, давайте договариваться – только мир"
Так что ничего лучшего на фоне этих лживых и циничных заявлений, как призвать страны к миру, Лукашенко не придумал.
Проснитесь вы. Кому нужна такая свобода, когда ложишься спать и не знаешь, проснешься ли завтра утром. Кому нужна такая свобода?
– спросил Лукашенко.
Самопровозглашенный президент считает, что война все равно закончится миром.
"Давайте договариваться. Только мир. Все равно это закончится миром. Мир идет к тому, что, возможно, и не важно ты будешь жить в Беларуси, России, Украине или Америке", - добавил Лукашенко.
Лукашенко продолжил говорить о мире
А дальше диктатор решил показать свой интеллект и рассказал, что "мир же к этому шел - люди свободно перемещались по миру, выбирали место жительства. И не важно, здесь или там граница. К этому все идет".
Такая блестящая эрудиция Лукашенко и его глубокое понимание геополитических процессов, видимо, поразили представителей западных СМИ, вынужденных слушать эти лживые и пустые разговоры о мире.Важно! Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
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Что происходит между Лукашенко и Путиным
- На протяжении последних недель с территории Беларуси вражеские войска не наносили ракетных ударов по Украине. Вероятно, Лукашенко отчаянно борется за существование.
- Аналитики предполагают, что Лукашенко просто опасается за свое будущее. Первое: его может постигнуть судьба эксминистра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;
- Но другая сторона медаль тоже не очень приятна и сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала Лукашенко не хочет.
- Также он опасается, что смерть многих белорусов в этой войне вызовет негативные реакции в белорусском обществе.