Вучич назвал словенцев "отвратительными", а потом начал оправдываться

Президент Сербии попал в очередной скандал. На этот раз он высказался в отношении граждан Словении, однако впоследствии он извинился за свои слова.

Президент Сербии Александр Вучич извинился за то, что назвал словенцев "отвратительными". Он уточнил, что имел в виду только их политиков.

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Вучич обвинил Словению

Он попросил прощения у словенской общественности и одновременно подчеркнул, что не будет извиняться перед словенскими политиками, потому что они проводят отвратительную политику в отношении Сербии.

В кулуарах Совета Безопасности ООН Вучич обвинил Словению, непостоянного члена Совета Безопасности, в том, что она вместе с США и Швейцарией участвовала в "подставе", чтобы позволить делегации Косово привезти на заседание вероятных жертв изнасилований сербскими войсками во время войны 1998 – 1999 годов. Это вызвало возмущение у сербской делегации.

Трудно сказать, кто был более отвратительный – словенцы или кто-то другой,

– заявил Вучич.

Эти высказывания вызвали быстрый ответ со стороны Любляны. Министр иностранных дел Таня Файон сказала, что это "оскорбление нации" вызвала поверенного в делах Сербии и потребовала извинений.

Вучич признал, что назвал словенцев "отвратительными", но настаивал, что "имел в виду заседание Совета Безопасности". Он отметил, что у него много друзей в Словении, однако он сократит свои визиты в государство.

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