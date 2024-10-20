"Очень хороший разговор": президент Сербии позвонил Путину впервые за 2,5 года

Президент Сербии имел телефонный разговор с российским диктатором. Во время общения Путин выразил надежду, что Белград не введет против страны-агрессора санкции ЕС.

Об этом рассказал сам Александар Вучич на своей странице в Instagram. Известно, что это был первый созвон президентов с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

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Разговаривали как друзья

По словам серба, основной темой разговора с Путиным стала годовщина освобождения Белграда Красной армией. В то же время Вучич воспользовался возможность поблагодарить диктатора за то, что обеспечивает его страну достаточным количеством газа.

Вучич убеждает, что беседа выдалась на славу. Она была хорошей, длинной, откровенной и содержательной.

Президент Сербии благодарил Россию за поддержку его усилий в ООН по вопросам различных резолюций, и особенно за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербия. В то же время Путин выразил надежду, что Белград не присоединится к санкциям ЕС.

Отмечается, что глава Кремля пригласил серба на празднование 9 мая в 2025 году.

Мы разговаривали как люди, которые знают друг друга давно, как друзья, и это был личный разговор... Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян,

– подчеркнул президент Сербии.

Следует заметить, что Вучич продолжает играть в двое ворот. За несколько последних дней он подписал декларацию, в которой осуждает вторжение России в Украину, и хвастался, что не встречался с Путиным в течение 2,5 лет.

Также США и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетических проектах, чтобы уменьшить зависимость Белграда от России.

Между тем Вучич также наградил членов российской делегации при ООН за отказ поддержать резолюцию об установлении Международного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года.

Кроме того, президент Сербии посетил матч против Швейцарии в Лиге наций 2024 – 2025. Политик развернул объединенный флаг Сербии и России во время игры.