Вучич пригрозил США выкупом доли "Газпрома" в случае введения американских санкций

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю российских "Газпром нефти" и "Газпрома" в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в случае введения санкций США.

Он отметил, что Сербия получит документ о санкциях США против NIS уже через несколько дней – 10 или 13 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Television of Serbia.

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Что заявил Вучич

Сейчас 50% акций сербской NIS принадлежит "Газпрому нефти", 6,15% – "Газпрома". Белград сейчас владеет 29,87% акций компании. Сербский президент говорит, что сейчас у страны есть достаточно средств, чтобы полностью выкупить NIS. Впрочем, по его мнению, это будет иметь негативные последствия для США.

Если, по оценкам, стоимость компании составляет 1 миллиард евро, то речь идет о 600 млн евро для выкупа долей "Газпрома" и "Газпром нефти". И у меня есть вопрос к американцам. Вы хотите, чтобы мы купили их и они (россияне – 24 Канал) сразу получили в свое распоряжение 500, 600 или 700 миллионов,

– заявил он.

По его словам, пока точно неизвестно, отменят ли США санкции в случае полного сокращения доли "Газпрома" или только мажоритарного пакета акций. Сейчас у страны, по словам Вучича, есть запас дизельного топлива и бензина на 85 дней, поэтому кризиса поставок нефти не предвидится.

"Речь идет о полной российской собственности или о мажоритарном пакете акций. Сохранятся ли санкции ННГ, если россияне будут иметь 40%, или американцы будут требовать, чтобы российской собственности вообще не было, или чтобы у них было 10%", – добавил сербский лидер.