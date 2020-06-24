Точное значение словосочетания "сосна корабельная" установить уже будет невозможно никогда. Гугл теперь выдает по этому запросу только Аллахвердиеву.

Догуглить до страницы, где начинается про сосны как дерево для мачт и палуб, а не как про "поддутую красотку" – не хватает терпения. Гуглу темники с Банковой не спустишь. В отличие от "Слуг народа".

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Шутки шутят

"Слугам" сегодня, говорят, спустили ЦУ от придворных политологов, как гасить скандал и объяснять народу, почему его слуги так фривольно обсуждали тактико-технические характеристики коллеги. Так вот эти придворные засранцы первым делом рекомендуют не втягивать в скандал президента и Ермака.

То есть Банковую беспокоит не столько сексимзм и дворовая манера общения лидеров фракции, сколько то, что все узнали, что президент курит.

А главное, эти придворные засранцы рекомендуют весь скандал переводить в плоскость юмора! Видимо, политологами у них тоже работают сценаристы "Квартала".

В целом же придворные засранцы отпимистично считают, что реплики Корниенко и Арахамии про "поддутую красотку" не нагадил партии, а наоборот – подчеркнул ее "народный образ". И на скандале "Слуга народа" не потеряет, а заработает политические баллы.

Засранцы, сколько ж уже можно политические баллы зарабатывать на своих непрофессионализме, бестолковости, наглости и циничности – и эксплуатировать свою "близость к народу"?

Просто напомню, переводя, так сказать, в плоскость юмора.

Саша Мамалюбитскорость

Макс Тупаяовца

Никита Выникто

Богдан Аналтабу

Коля Велюр

Женя Продайсобаку

Лиза Путчпорошенко

Галя Новыйматрас

Ира Соснакорабельная

И прочие засранцы.