Вульгарный сексизм от "слуг", или Технология монобольшинства
Точное значение словосочетания "сосна корабельная" установить уже будет невозможно никогда. Гугл теперь выдает по этому запросу только Аллахвердиеву.
Догуглить до страницы, где начинается про сосны как дерево для мачт и палуб, а не как про "поддутую красотку" – не хватает терпения. Гуглу темники с Банковой не спустишь. В отличие от "Слуг народа".
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Шутки шутят
"Слугам" сегодня, говорят, спустили ЦУ от придворных политологов, как гасить скандал и объяснять народу, почему его слуги так фривольно обсуждали тактико-технические характеристики коллеги. Так вот эти придворные засранцы первым делом рекомендуют не втягивать в скандал президента и Ермака.
То есть Банковую беспокоит не столько сексимзм и дворовая манера общения лидеров фракции, сколько то, что все узнали, что президент курит.
А главное, эти придворные засранцы рекомендуют весь скандал переводить в плоскость юмора! Видимо, политологами у них тоже работают сценаристы "Квартала".
В целом же придворные засранцы отпимистично считают, что реплики Корниенко и Арахамии про "поддутую красотку" не нагадил партии, а наоборот – подчеркнул ее "народный образ". И на скандале "Слуга народа" не потеряет, а заработает политические баллы.
Засранцы, сколько ж уже можно политические баллы зарабатывать на своих непрофессионализме, бестолковости, наглости и циничности – и эксплуатировать свою "близость к народу"?
Просто напомню, переводя, так сказать, в плоскость юмора.
Саша Мамалюбитскорость
Макс Тупаяовца
Никита Выникто
Богдан Аналтабу
Коля Велюр
Женя Продайсобаку
Лиза Путчпорошенко
Галя Новыйматрас
Ира Соснакорабельная
И прочие засранцы.