В результате рекордного землетрясения на Камчатке 30 июля проснулся вулкан Ключевская Сопка. Он является самым высоким действующим вулканом в Евразии.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Камчатское отделение Геофизической службы, передает 24 Канал.

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Что известно об извержении вулкана?

На Камчатском полуострове, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, началось извержение вулкана Ключевского. По сообщениям геофизиков, извержение сопровождается вспышками и мощными взрывами.

Момент извержения вулкана на Дальнем Востоке в России: смотрите видео

На фото видно, как лава активно сходит по западному склону вулкана, а над кратером видно яркое свечение.

Вулкан начал извергаться после землетрясения / Фото росСМИ

Интересно то, что Ключевская Сопка – один из самых высоких вулканов мира, действующий. За последние годы он несколько раз проявлял активность, однако нынешнее извержение стало наиболее заметным за последнее время.

Землетрясение на Камчатке: что известно?

Напомним, на Дальнем Востоке России, на Камчатке, 30 июля произошло одно из самых мощных землетрясений. Толчки магнитудой 8,8 называют одним из самых сильных за все время наблюдений.

В результате толчков в России есть несколько пострадавших. Между тем в Японии, после землетрясения, волны выбросили на берег нескольких китов.