Политолог Николай Давидюк в разговоре с 24 Каналом объяснил, если оккупанты будут наступать на страны Балтии, то войска США войдут с их стороны, а Украина не получит поддержки. Зато ремарка о Беларуси – это "привет" Александру Лукашенко и предупреждение Владимиру Путину. Но пока не видно готовности Джо Байдена действительно направить американские войска в наше государство.

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Франция, Литва, Эстония и Польша действительно рассматривают потенциальную возможность ввода своих войск в Украину. Когда в США всячески будут избегать такого сценария, в Европе наоборот только будут увеличиваться различные инициативы. Поскольку европейцы понимают, что Россия в случае победы будет атаковать страны ЕС и НАТО.

Пока не вижу разговоров ни Блинкена, ни Салливана, ни самого Байдена, что они готовы реально вводить войска и думают об этом. Мы бы сразу увидели очень много техники. Вспомните ирано-иракскую кампанию,

– сказал Давидюк.

Запад стал смелее

По мнению Давидюка, новые члены НАТО – Швеция и Финляндия – не боятся Путина, и свободно говорят о собственном ядерном оружии. Май должен стать переломным месяцем, на это указывают два фактора:

в начале июня в Украину должны прибыть первые западные истребители F-16;

страны-партнеры могут дать добро на использование иностранного оружия по территории России.

Именно западных политиков сейчас критикуют аналитики за наступление оккупантов на Харьковщине. Ведь они не позволяют бить своими ракетами по российским складам и другим объектам. Однако есть надежда, что такой запрет скоро исчезнет.

Важно! Великобритания первой позволила Вооруженным Силам Украины бить своим оружием по России.

Введение иностранных войск в Украину: что известно