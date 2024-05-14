Політолог Микола Давидюк у розмові з 24 Каналом пояснив, якщо окупанти наступатимуть на країни Балтії, то війська США увійдуть з їхнього боку, а Україна не отримає підтримки. Натомість ремарка про Білорусь – це "привіт" Алєксандру Лукашенку та попередження Владіміру Путіну. Але поки не видно готовності Джо Байдена справді направити американські війська в нашу державу.

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Франція, Литва, Естонія та Польща справді розглядають потенційну можливість введення своїх військ в Україну. Коли у США усіляко уникатимуть такого сценарію, у Європі навпаки тільки збільшуватимуться різні ініціативи. Оскільки європейці розуміють, що Росія у разі перемоги атакуватиме країни ЄС та НАТО.

Поки не бачу розмов ні Блінкена, ні Саллівана, ні самого Байдена, що вони готові реально вводити війська й думають про це. Ми б одразу побачили дуже багато техніки. Згадайте ірано-іракську кампанію,

– сказав Давидюк.

Захід став сміливішим

На думку Давидюка, нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія – не бояться Путіна, і вільно говорять про власну ядерну зброю. Травень повинен стати переломним місяцем, на це вказують два фактори:

на початку червня в Україну повинні прибути перші західні винищувачі F-16;

країни-партнерки можуть дати добро на використання іноземної зброї по території Росії.

Саме західних політиків зараз критикують аналітики за наступ окупантів на Харківщині. Адже вони не дозволяють бити своїми ракетами по російських складах та інших об'єктах. Проте є сподівання, що така заборона скоро зникне.

Важливо! Велика Британія першою дозволила Збройним Силам України бити своєю зброєю по Росії.

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