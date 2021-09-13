Введение желтой зоны: в Кабмине уже готовят соответствующие изменения
Источник:Кабмин
Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что "в ближайшее время страна перейдет в желтую зону". Премьер заверил, что важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений.
Соответствующее заявление Шмыгаль сделал во время селекторного совещания. Оно касалось предотвращения распространения болезни COVID-19.
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Желтая зона в Украине: чего ждать
На совещании обсудили ключевые изменения в постановление Кабмина №1236. Заявили, что "нововведения будут приняты в ближайшее время".
Денис Шмыгаль рассказал, что важно вакцинировать коллективы учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни. Он отметил, что важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений.
Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону,
– заявил премьер.
Глава Минздрава предложил, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на учреждения, в которых коллектив и посетители имеют:
- ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию;
- действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест;
- или справку о перенесенном в течение последних нескольких месяцев коронавирусе.
Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность,
– заявил Ляшко.
Кстати, также МВД возобновило проверки на соблюдение правил карантина. На прошлой неделе обследовали 40 тысяч субъектов хозяйствования, составили 205 админпротоколов о нарушении карантина. Более того, – вынесли почти 3 200 постановлений о несоблюдении масочного режима.
Коротко о введении желтой зоны в Украине
- О введении желтой зоны в Украине начали говорить в СМИ еще несколько дней назад. Ведь ежесуточно увеличивалось количество больных коронавирусом.
- К примеру, по состоянию на 12 сентября в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика уровня госпитализаций превысила предельный показатель нормы зеленой зоны эпидемиологической опасности.
- 8 сентября Кабмин анонсировал, что планируют действовать на опережение – уже в ближайшие дни будут рассматривать вопрос возврата к желтому уровню карантина.
- Перед тем, 6 сентября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения подало представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина. Он отметил, что это планируют сделать уже с 13 сентября.