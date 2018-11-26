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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Введение военного положения в Украине: Кравчук, Кучма и Ющенко сделали заявление

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      Кравчук, Кучма и Ющенко сделали заявление относительно ведения военного положения
      Кравчук, Кучма и Ющенко сделали заявление относительно ведения военного положения / Фото из открытых источников

      Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко не уверены в целесообразности введения военного положения в связи с агрессией России в Керченском проливе. Однако, если Верховная Рада все же примет такое решение, то нардепы должны отменить норму об отмене выборов и ограничения прав и свобод украинцев.

      Соответствующее заявление зачитал первый Президент Украины Леонид Кравчук перед журналистами.

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      Экс-президенты подчеркнули, что действия РФ в Керченском проливе были направлены на дестабилизацию в Украине, а потому все дальнейшие шаги нужно внедрять очень осторожно, ведь военное положение приведет к серьезным ограничениям прав украинцев.

      "Оправданы ли эти риски? Поможет реальному противостоянию агрессору? За 5 лет были ситуации, когда введение военного положения было целесообразным и возможным – захват Крыма, Дебальцевский и Иловайский котел, где были тысячи погибших", – зачитал Кравчук.

      По мнению политиков, если депутаты все же решат что военное положение возможно, то они должны отменить норму об отмене выборов и ограничении прав и свобод людей.

      Если депутаты решат, что альтернатив военному положению не существует, они должны внести изменения в закон, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерное ограничение прав и свобод людей. Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями к указанному закону депутаты должны принять постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины. Наступил момент, когда от мудрости народных избранников зависит судьба государства,
      – отмечают президенты.

      Кравчук также отметил, что вопрос введения военного положения не надо было затягивать до момента, когда на носу выборы, чтобы не сеять подозрения и не сеять хаос в обществе.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должен рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента..

       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Новости политики Президент Украины Выборы Президента 2019 Леонид Кучма Леонид Кравчук Виктор Ющенко
      Источник: 24 Канал
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