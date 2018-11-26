Запровадження воєнного стану в Україні: Кравчук, Кучма і Ющенко зробили заяву

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко не впевнені у доцільності введення воєнного стану у зв'язку з агресією Росію у Керченській протоці. Проте, якщо Верховна Рада все ж прийме таке рішення, то нардепи мають скасувати норму про відміну виборів та обмеження прав і свобод українців.

Відповідну заяву зачитав перший Президент України Леонід Кравчук перед журналістами.

Читайте також: Опублікували указ Порошенка про запровадження воєнного стану в Україні

Екс-президенти наголосили, що дії РФ у Керченській протоці були спрямовані на дестабілізацію в Україні, а тому всі подальші кроки треба впроваджувати дуже обачно, адже воєнний стан призведе до серйозних обмежень прав українців.

"Чи виправдані ці ризики? Чи допоможе реальному протистоянню агресору? За 5 років були ситуації, коли введення воєнного стану було доцільним і можливим - захоплення Криму, Дебальцівський та Іловайський котел, де були тисячі загиблих", – зачитав Кравчук.

На думку політиків, якщо депутати все ж вирішать що воєнний стан можливий, то вони мають скасувати норму про відміну виборів та обмеження прав і свобод людей.

Якщо депутати вирішать, що альтернатив воєнному стану не існує, вони мусять внести зміни до закону, прибравши із нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження праві і свобод людей. Ми вважаємо, що одночасно з введенням воєнного стану та змінами до зазначеного закону депутати мають прийняти постанову про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року так, як це передбачено чинною Конституцією України. Настав момент, коли від мудрості народних обранців залежить доля держави,

– наголошують президенти.

Кравчук також зазначив, що питання введення воєнного стану не треба було затягувати до моменту, коли на носі вибори, щоб не сіяти підозри і не сіяти хаос у суспільстві.

Кравчук в Раді зачитав заяву від екс-президентів (+Кучма, Ющенко). Вважають, що якщо введуть воєнний стан, це не має торкнутися виборів і депутати мають ухвалити відповідні зміни до закону про обмеження в період воєнного стану pic.twitter.com/jInKF1l2O7 — Olya Komarova (@Komarisha) 26 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.