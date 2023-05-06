Ввели в медикаментозную кому: как прошла операция Прилепина
6 мая 2023, 20:28Читати новину українською
Захар Прилепин возвращался из Донбасса, когда 6 мая его автомобиль взорвали. В результате русский писатель, пропагандист и участник русско-украинской войны получил тяжелую травму.
В результате взрыва водитель машины погиб, а сам Прилепин выжил. Однако для его транспортировки понадобился вертолет. Уже в медучреждении пропагандиста прооперировали и ввели в медикаментозную кому, о чем сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.
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