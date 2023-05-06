Ввели в медикаментозную кому: как прошла операция Прилепина

Захар Прилепин возвращался из Донбасса, когда 6 мая его автомобиль взорвали. В результате русский писатель, пропагандист и участник русско-украинской войны получил тяжелую травму.

В результате взрыва водитель машины погиб, а сам Прилепин выжил. Однако для его транспортировки понадобился вертолет. Уже в медучреждении пропагандиста прооперировали и ввели в медикаментозную кому, о чем сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Призвал убивать украинцев и участвовал в войне: что известно о пропагандисте Прилепине