Новые правила ВВК в Украине: кто должен повторно пройти медосмотр и какие сроки
- Военнообязанные, признаны ограниченно годными, должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года.
- Направление на ВВК можно получить онлайн через приложение Резерв+; максимальное время для прохождения ВВК – 14 дней, с возможностью продления до одного месяца.
- Для ВЛК нужны направления, медицинская книжка, удостоверение личности, а также другие документы в зависимости от обстоятельств.
Военнообязанные граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, обязательно должны повторно пройти ВВК. Согласно действующему законодательству, крайний срок прохождения комиссии - 5 июня 2025 года включительно.
Все, что нужно знать перед прохождением ВВК и какие документы стоит взять, передает 24 Канал.
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Как получить направление на ВВК
Так, прежде всего военнообязанный должен получить направление на ВВК. С недавних пор такое направление можно получить онлайн через приложение Резерв+ без необходимости личного посещения ТЦК.
Военнообязанный, который добровольно планирует пройти медосмотр, подает запрос в Резерв+ для получения электронного направления. В течение суток в приложение поступает сообщение со всей необходимой информацией. После получения направления лицо может немедленно обратиться в указанное медицинское учреждение и пройти ВВК.
Результаты впоследствии будут отображаться в военном учетном документе в заявлении.
Какие документы нужны для ВВК
Для прохождения ВВК необходимы предоставить комиссии следующие документы:
- направление на ВВК;
- медицинская книжка;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская и служебная характеристики (не являются обязательными документами в военное время);
- оригинал справки о получении травмы от воинской части (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья в результате боевых действий);
- заверенная копия акта о несчастном случае (этот документ выдается не в случае получения ранения во время боевых действий, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом ноги);
- удостоверение участника боевых действий (при наличии);
- выписки из личных дел, и другие справочные материалы для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях (можно предоставить копию, но заверенную соответствующими должностными лицами и с печатью в/ч).
Сколько времени дают на прохождение ВВК
Ранее военнообязанному для прохождения ВВК не ограничивали сроки, а чтобы признать его непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии.
Согласно решению СНБО по военно-врачебной комиссии в ВСУ, сейчас максимальное время для прохождения ВВК составляет 14 дней. Этот срок могут продлить до одного месяца в случае необходимости более тщательного осмотра лица.
Все военнообязанные во время военного положения должны повторно пройти комиссию через год.