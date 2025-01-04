Повторный осмотр для ограниченно пригодных: юрист объяснила, нужно ли самостоятельно идти на ВЛК

В Украине отменили статус ограниченно годных к службе. Людям с таким статусом нужно пройти повторный медицинский осмотр.

Адвокат и доктор юридических наук Наталья Опольская объяснила, нужно ли ограниченно годным самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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Как проходить ВВК ограниченно годным

Опольская говорит, что, согласно законодательству, военнообязанный не должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра. На ВВК его должны направить ТЦК и СП.

Она также отмечает, что, по нормам "Порядка организации и ведения воинского учета призывников", призывники, военнообязанные и резервисты должны проходить медицинский осмотр и лечение в учреждениях здравоохранения согласно решениям комиссий по вопросам постановки на воинский учет, направления для прохождения базовой военной службы или военно-врачебных комиссий районных ТЦК и СП.

Из анализа этих норм можно сделать вывод, что соответствующие органы должны предоставить лицу направление и/или повестку с целью обеспечения надлежащего прохождения ВВК,

– говорит юрист.

По ее словам, в законодательстве предусмотрено, что военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, подлежат повторному медицинскому осмотру для предоставления другого статуса и определения пригодности к военной службе.

Опольская отметила, что ТЦК и СП должны направлять военнообязанных для прохождения ВВК. В то же время отметила, что нарушения нет только в том случае, если ТЦК направил ограниченно годного на ВВК, а он в свою очередь выполнил все требования законодательства по обновлению своих данных.

Если говорить о формальном статусе, то, по словам адвоката, военнообязанные, не успевшие вовремя пройти ВВК, не будут автоматически признаваться годными к службе. Статус такого лица останется, как военнообязанного, который был признан ограниченно годным к службе и который подлежит повторному медицинскому осмотру.

До какого времени нужно пройти повторную ВВК

Лицам, которые были признаны ограниченно годными, нужно пройти перекомиссию до 4 февраля 2025 года. После прохождения ВВК им могут предоставить один из следующих статусов:

непригоден к военной службе – с исключением с воинского учета.

непригоден с пересмотром – через 6 – 12 месяцев.

временно непригоден – для лиц, нуждающихся в лечении или находящихся в отпуске по состоянию здоровья.

годен только к службе в подразделениях обеспечения – таких как воинские части обеспечения, медицинские подразделения, подразделения логистики или связи.

Отметим, что гражданам, которые имеют отсрочку от мобилизации, также нужно пройти ВВК.