Что ждет "ограниченно годных", которые не пройдут ВВК до 5 июня

В начале года власти продлили дедлайн для прохождения ВВК "ограниченно годными". Они должны успеть пройти повторный медосмотр до 5 июня, иначе будет наказание.

Отметим, что повторную ВВК должны пройти только лица от 25 до 60 лет, которые были признаны "ограниченно годными" до 4 мая 2024 года. Эта обязанность не распространяется на "ограниченно годных", не достигших 25 лет и людей с инвалидностью, передает 24 Канал.

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Что будет с теми, кто не пройдет ВВК до 5 июня

Юрист АО ВЕРИТИ ГРУПП Владислав Лукьяненко в комментарии Фактам ICTV заявил, что те, кто не пройдут ВВК до 5 июня 2025 года, с большой вероятностью будут привлечены к административной ответственности.

На них будет наложен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, что "ограниченно годные" военнообязанные могут либо обратиться в ТЦК для получения направления на повторную ВВК, или самостоятельно сгенерировать направление в электронном виде через Резерв+.

Заметим, что в Верховной Раде рассматривают возможность продления дедлайна для прохождения ВВК после 5 июня. В то же время боевые командиры решительно выступают против этого.