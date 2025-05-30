Зазначимо, що повторну ВЛК мають пройти лише особи від 25 до 60 років, які були визнані "обмежено придатними" до 4 травня 2024 року. Цей обов'язок не поширюється на "обмежено придатних", які не досягли 25 років та людей з інвалідністю, передає 24 Канал.

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Що буде з тими, хто не пройде ВЛК до 5 червня

Юрист АО ВЕРІТІ ГРУП Владислав Лук'яненко у коментарі Фактам ICTV заявив, що ті, хто не пройдуть ВЛК до 5 червня 2025 року, з великою ймовірністю будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

На них буде накладено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, що "обмежено придатні" військовозобов'язані можуть або звернутися до ТЦК для отримання направлення на повторну ВЛК, або самостійно згенерувати направлення в електронному вигляді через Резерв+.

Зауважимо, що у Верховній Раді розглядають можливість подовження дедлайну для проходження ВЛК після 5 червня. Водночас бойові командири рішуче виступають проти цього.