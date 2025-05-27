Продлят ли дедлайн для ВВК после 5 июня: нардеп очертил позицию Рады и военных
- В Верховной Раде обсуждают возможность продления дедлайна для прохождения повторной ВВК для лиц из категории "ограниченно годных" еще 5 на месяцев.
- Между тем командиры выступают против этого.
В феврале 2025 года власти продлили срок прохождения повторной ВВК для лиц, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно годными", до 5 июня. В Раде ответили, планируют ли еще раз передвигать этот дедлайн.
Нардеп Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE заявил, что в Верховной Раде "очень много популистов, которые поддерживают военных, отсиживающихся в тылах", передает 24 Канал.
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Продлят ли дедлайн для ВЛК снова
Горбенко отметил, что категория "ограниченно годных" военнообязанных по закону не может работать ни дронщиками, ни в штурмовых подразделениях, а только в логистике. Также он сообщил, что на фронте сейчас есть батальоны, где таких людей аж в 20 раз больше, чем "боевых".
По словам нардепа, командиры против продления дедлайна для ВВК. Горбенко отметил, что у военнообязанных было достаточно времени, чтобы пройти повторный медосмотр.
Отметим, что нардеп Сергей Евтушок прогнозирует продление дедлайна для "ограниченно годных". Вероятно, речь идет о еще 5 месяцах времени на прохождение повторной ВВК.
Все признаки, по моим данным, из кулуаров Верховной Рады как раз свидетельствуют о том, что позиция комитета оборонного как раз согласована с Министерством обороны Украины. Я думаю, что перенесено будет дедлайн,
– сказал чиновник.