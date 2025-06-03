В Минобороны рассказали, сколько украинцев стали годными после повторной ВВК
- Лишь 7% граждан, прошедших повторную ВВК, признаны полностью непригодными к службе, и примерно такое же количество признано полностью годным.
- Процесс повторного прохождения ВВК продолжается, и значительное количество граждан относится к нему ответственно.
После повторного прохождения ВВК лишь 7% "ограниченно годных" граждан признаны полностью непригодными к службе. Примерно такое же количество признано полностью годными.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
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Сколько "ограниченно годных" признали годными
По словам Лазуткина, процесс повторного прохождения ВВК все еще продолжается. Он отметил, что немалое количество граждан отнеслись к этому довольно ответственно.
Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными,
– отметил спикер Министерства обороны.
Он добавил, что около 6 – 7% лиц, которые повторно прошли ВЛК, были признаны полностью пригодными. Остальные определены годными к службе в подразделениях обеспечения, в ТЦК и СП, а также военных высших учебных заведениях.
Напомним, граждане, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2024 года, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Это также должны сделать забронированные, которые ранее получили такой статус.