ВВК для ограниченно годных по-новому: в Минобороны объяснили все изменения

В Украине на завершающей стадии рассмотрения находится законопроект, который продлевает срок прохождения ВВК ограниченно годными. Теперь они должны пройти повторный медосмотр до 5 июня

На сегодня только 27 – 28 процентов среди ограниченно годных прошли повторную ВВК. Поэтому было решено дать людям еще время для прохождения медкомиссии, а также разгрузить работу ТЦК. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Миноброны Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Что изменится

Лазуткин подчеркнул, что выполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное нарушение.

Чиновник отметил, что отныне в "Резерв+" военнообязанный может самостоятельно сгенерировать направление на ВВК. Также он, как и раньше, имеет возможность появиться в ТЦК и СП и получить направление на ВВК.

В то же время чиновник отметил, что в новом законопроекте не предусмотрено, что ТЦК должны выдавать повестки с направлением на ВВК. Люди должны приходить за ними сами.

Кроме того, Лазуткин отметил, что норма закона действует для всех. Забронированные также должны пройти повторную ВВК, если имели статус ограниченно годных.

Отметим, что в новом законопроекте №12457 уточнено, что до 5 июня ограниченно годные не имеют обязанности пройти повторный осмотр в отдельных случаях: