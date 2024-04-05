ВВК в апреле: порядок и сроки прохождения комиссии, какие изменения должны произойти

ВВК является необходимостью для определения пригодности лиц к службе и постановки на воинский учет. Комиссия определяет, подлежит ли человек мобилизации. По заключению ВВК будут определять непосредственно подразделение, род войск, где будет служить военнообязанный. В апреле в украинском законодательстве произошли изменения, касающиеся статуса ограниченно-приданных к военной службе.

В частности, 2 апреля президент Зеленский подписал закон об изменениях в некоторые нормы закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Как это может повлиять на порядок прохождения комиссии и каким он есть сейчас – в материале.

Смотрите также Новый закон, выезд студентов и никаких "ограниченно годных": какой будет мобилизация в апреле

Начнем с того, что законопроект исключает статус ограниченно годных к военной службе из нескольких статей Закона о воинской обязанности и военной службе.

Прохождение ВВК: как происходит

Реестры Министерства здравоохранения доступны ТЦК и врачам на ВВК, поэтому часть данных о мужчинах они могут получить оттуда. Впрочем, ВВК все равно будут проводить осмотр военнообязанных и военнослужащих.

После вручения повестки военнообязанные должны пройти ВЛК на прохождение комиссии. ВЛК можно проходить в ТЦК, больницах, госпиталях и государственных медицинских учреждениях, где организована работа комиссии.

Военных на ВВК может направить или командование или врач во время лечения ранения, травмы, увечья, контузии.

Повторное прохождение ВВК

Поскольку отныне в Украине отменен статус "ограниченно годный", на непригодных или ограниченно годных к службе военных будет ждать переосвидетельствование.

У Минобороны сообщили, что лица с этим статусом должны повторно пройти Военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года.

Закон еще не вступил в силу. Вероятно, что этот процесс не повлияет на гражданские военно-врачебные комиссии.

"В течение 9 месяцев граждане Украины будут проходить гражданские ВВК, а военнослужащие – "военные ВВК" при госпиталях", – объяснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Можно ли брать на ВВК предварительные справки

В случае, если военнообязанный не имеет отсрочки от мобилизации, а его отправляют на ВВК, где будет определен уровень годности к военной службе, военнообязанный может предоставить врачам комиссии выводы медицинских специалистов и эпикризы, чтобы они имели понимание актуального состояния здоровья.

Руководитель медицинского направления в ОО Юридическая сотня адвокат Кристина Ковцун объяснила, что в ТЦК могут вручать повестку для прохождения ВВК раньше срока окончания действия предыдущего постановления ВВК, и в законах нигде не указаны ограничения по этому или возможности отказаться от такой повестки.