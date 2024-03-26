"Этот день может наступить": Кулеба прокомментировал возможность отправки войск НАТО в Украину
Источник:Politico
Более месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон поднял в публичном пространстве вопрос о возможности отправки западных войск на территорию Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Европа должна привыкнуть к мысли, что этот день может наступить.
Отметим, что пока единого решения относительно возможности введения иностранных войск нет. Однако Кулеба отметил, что Владимира Путина нужно остановить.
Смотрите также Украина выиграла время: почему страны Европы возвращают призыв в армию, в частности женщин
Кулеба о Макроне
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина была рада видеть то, в каком направлении движется политика Эммануэля Макрона. Он отметил, что несмотря на то, что Украина никогда не просила "ботинки европейских войск на местах", по мнению министра, лидеры ЕС должны привыкнуть к мысли, что "день может наступить".
Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это халатность, которую европейцы просто не могут себе позволить – ни себе, ни своим детям,
– подчеркнул Кулеба.
Как отметил министр, если Украина проиграет, то Путин не остановится.
Отправка иностранных войск
- Недавно посол Франции сообщил, что некоторые страны поддержали идею Макрона по отправке войск в Украину. Обсуждение этого вопроса является – по мнению дипломата, сейчас уже нет "красных линий".
- В Белом доме отметили, что французский лидер имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину. В то же время США не планируют направлять свой контингент. Это подтвердил и Джо Байден, и он, по словам Джейка Салливана, не отступит от этой позиции.
- Журналисты французского издания Le Monde заявили, что президент Эммануэль Макрон задумывается над тем, чтобы отправить войска в Одессу. Это может произойти уже с лета 2024 года. Макрон убежден, что "ситуация в Украине, оккупированной российскими войсками вот уже 2 года, ухудшается и война затягивается".