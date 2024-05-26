Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае успеха России, – Spiegel

Страны Балтии и Польша не исключают введения своих войск в Украину. Это может произойти, если российская армия будет иметь значительные успехи на фронте.

Журналисты издания Der Spiegel отметили, что на эту позицию представителей Польши и стран Балтии также повлияло нежелание немецкой стороны предоставлять дальнобойное оружие Украине, а также запрет бить западным вооружением по территории России.

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Польша и страны Балтии не исключают введения войск в Украину

Журналисты немецкого издания отметили, что во время конференции по вопросам внешней политики и политики безопасности Леннарта Мэри, состоявшейся на прошлой неделе в столице Эстонии, парламентарии стран Балтии выразили представителям немецкого правительства обеспокоенность относительно последствий позиции Берлина относительно войны в Украине.

В частности, говорится об отказе в предоставлении украинской армии дальнобойного оружия и запрете Вооруженным Силам Украины использовать западное оружие для ударов по российской территории.

Как пишет Spiegel, балтийские политики предупредили, что если Запад будет продолжать оказывать лишь половинчатую поддержку Киеву, существует риск того, что Россия осуществит стратегический прорыв на Востоке Украины. Это может привести к резкой эскалации ситуации.

В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, предупреждали балтийские политики – они сами отправят войска в Украину. И что это будет означать, было понятно: НАТО станет стороной войны,

– говорится в публикации.

По словам журналистов, это именно тот сценарий, которого боятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Поэтому в издании резюмировали, что те, кто хочет "ограничить войну из-за чрезмерной сдержанности", на самом деле рискуют "вывести ее из-под контроля".

Шольц против использования западного оружия для ударов по России