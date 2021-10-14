Вы ежедневно совершаете подвиг, – Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины

Украина 14 октября отмечает сразу несколько праздников, один из которых – День защитников и защитниц. Владимир Зеленский в своем поздравлении поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.

Поздравление главы государства по случаю Дня защитников и защитниц обнародовали на сайте Офиса Президента. Зеленский отметил, что этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем казачества.

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Президент поблагодарил защитников и защитниц Украины

В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора,

– подчеркнул Зеленский.

От имени всего украинского народа он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Президент также упомянул и о тех борцах за Украину, которые погибли: "Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".

По словам главы государства, наша вера, правда и доблесть, как символы праздника Покрова, всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и по-прежнему вдохновляют на победу.

В завершение Зеленский пожелал, чтобы "несокрушимый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда был для украинцев неиссякаемым источником вдохновения для развития современного и крепкого государства".

День защитников и защитниц: что известно о празднике