Вы можете умереть или спастись – Буданов обратился к российским военным
Источник:"Хочу жить"
22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" решили освободить Белгородскую и Брянскую области из-под ига российской диктатуры. На фоне этих событий начальник ГУР Кирилл Буданов обратился к русским военным и призвал их сдаться.
Глава украинской разведки напомнил российским захватчикам, что уже в течение года они не могут достичь ни одной цели, поставленной в начале полномасштабного вторжения. По словам Буданова, это обращение адресовано россиянам, которым удалось выжить во время войны в Украине.
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Оккупантам предлагают сдаться
Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь,
– сказал начальник ГУР.
Обращение Буданова к российским военным: смотрите видео
Глава ГУР рассказал о государственном проекте "Хочу жить", который помогает российским военнослужащим. Спецподразделения ГУР уже вывели сотни российских солдат через линию фронта, так что теперь они в безопасности и живут в нормальных условиях.
Кроме того, Буданов сказал, что оккупанты, добровольно сдавшиеся в плен, имеют возможность вернуться в Россию уже после войны или не возвращаться туда вообще.
"Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать, пока вас убьют или ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из приближающейся мясорубки", – подчеркнул глава разведки.
Добавим, что Буданов записал это видеообращение, собственно, на фоне событий в Белгородской и Брянской областях России.
Что происходит в России: коротко
- Понедельник 22 мая оказался довольно беспокойным в Брянской и Белгородской областях России. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) записали видео и сообщили о рейде по приграничным российским территориям.
- Бойцы обещают не трогать гражданских и призывают к борьбе против путинского режима. В сети ходят информация об обстрелах и видео с уничтожением пограничного пункта в Белгородской области.
- В настоящее время бойцы отчитались об освобождении пограничного села Козинка в Белгородской области. В то же время, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что операция на территории Белгородской области проводится для защиты гражданских украинцев.
- Более подробно об этом событии читайте в материале 24 Канала.